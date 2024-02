Bandeira do Fluminense - Foto: Divulgação/Fluminense

Bandeira do FluminenseFoto: Divulgação/Fluminense

Publicado 31/01/2024 23:54

Rio - Na noite desta quarta-feira, 31, em reunião presencial no Salão Nobre de Laranjeiras, o Conselho Deliberativo do Fluminense aprovou por unanimidade os uniformes do time para a sequência de 2024. Lá, foram expostos os uniformes com as camisas tricolor e branca.

De acordo com o clube, o lançamento do uniforme II acontecerá em março. Já o uniforme I tem previsão para ser divulgado em abril.

Segundo o site "ge", o uniforme branco remete ao modelo usado em 1908, revivido pela última vez em 2009. Assim, a camisa conta listras tricolores na diagonal com um efeito que lembra as areias das praias o Rio. Além disso, terá gola V.