Amanda Coimbra é goleira do FluminenseFoto: Divulgação/Fluminense

Publicado 01/02/2024 17:00

É SELEÇÃO! A goleira Amanda Coimbra foi convocada para a Seleção Brasileira Feminina! A atleta disputará a Copa Ouro Concacaf 2024!



Parabéns, Guerreira! pic.twitter.com/3IvUpBiXHs — Fluminense Futebol Feminino (@FluminenseFCFem) February 1, 2024

Cabe lembrar que a seleção brasileira está no Grupo B, ao lado de Colômbia, Panamá e Haiti/Porto Rico - a definição desta última seleção será decidida em jogo único, marcado para 17 de fevereiro.

A estreia do Brasil acontecerá no dia 21, contra o vencedor do confronto entre Haiti e Porto Rico. No dia 24, a Seleção encara a Colômbia. Posteriormente, no dia 27, enfrenta o Panamá pela última rodada da fase de grupos.

As partidas da seleção na fase de grupos acontecerão no Estádio Snapdragon, em San Diego, na Califórnia. Os horários, contudo, ainda serão divulgados.