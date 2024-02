Arthur Elias é o técnico da seleção brasileira feminina - Joilson Marconne/CBF

Publicado 01/02/2024 16:04

Rio - Arthur Elias convocou nesta quinta-feira (1), na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a seleção brasileira feminina para a disputa da Copa Ouro da Concacaf, em fevereiro, nos Estados Unidos. O técnico surpreendeu ao deixar fora as atacantes Marta e Cristiane, presentes nas primeiras listas do técnico. Dorival Júnior, comandante do time masculino, prestigiou a cerimônia no Rio de Janeiro.

A lista de convocadas para a competição conta com sete estreantes: a goleira Amanda (Fluminense), a lateral Bia Menezes (São Paulo), as zagueiras Tarciane (Corinthians) e Thaís Ferreira (Tenerife), a meia Vitória Yaya (São Paulo) e as atacantes Aline Gomes e Duda Santos (ambas da Ferroviária).

A Copa Ouro Feminina da Concacaf servirá como preparação do Brasil visando os Jogos Olímpicos de Paris, entre julho e agosto. A Seleção tem estreia marcada para o dia 21 de fevereiro, em San Diego, com adversário a ser definido - será conhecido somente dia 17, na disputa entre Haiti e Porto Rico, nos playoffs. A Conmebol foi convidada e terá outras representantes do futebol sul-americano, como Colômbia, Argentina e Paraguai.

Confira a convocação da seleção brasileira feminina:

Goleiras - Amanda (Fluminense), Letícia (Corinthians) e Luciana (Ferroviária)



Laterais - Bia Menezes (São Paulo) e Yasmim (Corinthians)



Zagueiras - Antônia (Levante-ESP), Lauren (KC Current-EUA), Rafaelle (Orlando Pride-EUA), Tarciane (Corinthians) e Thaís Ferreira (Tenerife-ESP)



Meias - Aline Milene (São Paulo), Ary Borges (Racing Louisville-EUA), Duda Sampaio (Corinthians), Julia Bianchi (Chicado Red Stars-EUA) e Vitória Yaya (Corinthians)



Atacantes - Adriana (Orlando Pride-EUA), Aline Gomes (Ferroviária), Bia Zaneratto (KC Current-EUA), Debinha (KC Current-EUA), Duda Santos (Ferroviária), Gabi Nunes (Madrid CFF), Gabi Portilho (Corinthians) e Geyse (Manchester United-ING)