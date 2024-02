Matheuzinho - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 01/02/2024 16:00

Rio - Matheuzinho não vestirá a camisa do Corinthians em 2024. De acordo com o jornalista Venê Casagrande, o Rubro-Negro já comunicou ao lateral e seus empresários que não irá negociá-lo com o time paulista.

A relação entre Flamengo e Corinthians ficou estremecida após o episódio envolvendo Matheuzinho. As duas equipes se acertaram pelo empréstimo e o lateral chegou a treinar no Parque São Jorge, mas o Timão voltou atrás no acordo verbal e fez exigências para assinar o contrato . Posteriormente, o clube paulista divulgou nota culpando o Rubro-Negro pela situação.

Sendo assim, por ora, Matheuzinho deve seguir no Flamengo. O lateral atuou recentemente no empate em 0 a 0 com a Portuguesa, pelo Campeonato Carioca, quando o Rubro-Negro escalou uma equipe formada majoritariamente por garotos.