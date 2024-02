Tite - Gilvan de Souza / Flamengo

Pará - Com uma escalação próxima da ideal, o Flamengo derrotou o Sampaio por 2 a 0, no Mangueirão , e recebeu elogios de Tite pela atuação no Campeonato Carioca. O treinador elogiou bastante o rendimento dos seus jogadores, principalmente no primeiro tempo.

"Temos um grupo muito forte, e a utilização, as oportunidades, a concorrência, para que elevem o nível técnico da equipe, que fez um grande primeiro tempo. No segundo tempo ela oscilou, mas foi um grande primeiro tempo, poderia ter feito mais (gols). E desses atletas todos disputando posição, mas com nível técnico alto", afirmou.

Tite elogiou também o sistema defensivo do Flamengo. Apesar da fragilidade do adversário, o treinador considerou a postura uma evolução em relação a temporada de 2023.

"Quando a gente toma gol, fala que está desequilibrado. Quando não dá nenhuma chance ao adversário, tem que ter o reconhecimento. Futebol é equilíbrio, ação defensiva é fundamental para vencer jogo. Ano passado sofremos em relação a isso. Temos que ter consciência de recomposição rápida para não dar chance ao adversário, seja o Sampaio ou o Orlando ou os próximos jogos", disse.