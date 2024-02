Everton Ribeiro em ação pelo Bahia - Letícia Martins/EC Bahia

Everton Ribeiro em ação pelo BahiaLetícia Martins/EC Bahia

Publicado 01/02/2024 19:39

Rio - Everton Ribeiro não irá ao Maracanã no próximo domingo (4), no clássico entre Flamengo e Vasco, para se despedir da torcida rubro-negra. O meia não foi liberado pelo Bahia para vir ao Rio receber homenagens do clube onde se tornou ídolo. A informação foi dada pelo portal "Coluna do Fla".

Flamengo e Bahia vivem um impasse por conta da situação. O clube nordestino alega que, na época da contratação, não fez nenhum acordo para liberar o meia para homenagens do Fla e não abre mão de ter o seu camisa 10 na partida contra o Sport, pela Copa do Nordeste, marcada para o mesmo dia do Clássico dos Milhões.

Atualmente, Everton Ribeiro é um dos principais nomes do time do Bahia. O ídolo rubro-negro se adaptou rápido ao novo clube e já marcou dois gols em três partidas oficiais.