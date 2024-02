Marcos Braz é o VP de futebol do Flamengo - Gilvan de Souza/C.R. Flamengo

Publicado 31/01/2024 21:18

Rio - Um grupo de conselheiros entrou com um pedido de suspensão do VP de futebol do Flamengo, Marcos Braz, no Conselho de Administração, na noite desta quarta-feira, 31. O pedido se deu após a divulgação do vídeo em que o dirigente agride o entregador Leandro Camos, torcedor do Rubro-Negro

Segundo o "ge", o grupo aponta que o vice-presidente de futebol cometeu três infrações que estão previstas no estatuto do Flamengo. São elas: praticar vias de fato; praticar ato de grave indisciplina social; e praticar ato delituoso.

Agora, o presidente do Conselho de Administração, Luiz Eduardo Baptista, deve designar uma comissão de inquérito para apurar os fatos em até 60 dias. Os conselheiros querem que Braz seja julgado e que seja aplicada a penalidade de suspensão do quadro social. Se ela for aplicada, ele não poderá ocupar o cargo durante o prazo em que estiver suspenso.

OUTRO LADO

Vale mencionar que, mesmo após a divulgação das imagens da agressão de Marcos Braz, o dirigente tem o respaldo dentro do Flamengo. Ele, inclusive, continua com apoio irrestrito do presidente do clube, Rodolfo Landim.

O Flamengo não pretende se manifestar sobre o assunto, pois entende se tratar de uma questão pessoal. Entretanto, Rodolfo Landim deixa claro nos bastidores sua posição de apoio a Braz. Os dois, inclusive, almoçaram juntos nesta quarta-feira, 31, em Belém, onde o Fla enfrenta o Sampaio Corrêa.