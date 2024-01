Petterson é o novo reforço do Athletico-PR - José Tramontin/athletico.com.br

Publicado 31/01/2024 15:13

Bem-vindo ao Furacão, Petterson!

Jovem atacante chega por empréstimo do Flamengo e vai vestir a nossa camisa #27.#Athletico pic.twitter.com/LvuGOYfGyr — Athletico Paranaense (@AthleticoPR) January 31, 2024 Rio - O Athletico-PR anunciou, nesta quarta-feira (31), a contratação por empréstimo do atacante Petterson, que pertence ao Flamengo. Ele ficará no Furacão até o fim da temporada, com direitos econômicos fixados em três milhões de euros (R$ 16 milhões).

Petterson vem treinando com o elenco do Athletico, no CT do Caju, desde a última segunda-feira (29). Ele ainda aguarda que seu contrato com o time paranaense seja registrado no Boletim Informativo Diário da CBF para ter condições de jogo.

No ano passado, Petterson esteve perto de ser emprestado ao Barcelona. O clube espanhol tinha interesse em sua contratação, mas acabou esbarrando na questão do Fair Play Financeiro.



Petterson fez parte do time de garotos do Flamengo que disputou as primeiras rodadas do Campeonato Carioca, enquanto o grupo principal realizava a parte final de sua pré-temporada nos Estados Unidos. O atacante esteve em campo na maior parte do tempo nos duelos com o Nova Iguaçu e a Portuguesa.