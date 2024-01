Matheuzinho - Divulgação / Flamengo

Publicado 31/01/2024 09:30 | Atualizado 31/01/2024 09:39

Rio - Com a desistência do Botafogo, o lateral-direito Matheuzinho, de 23 anos, está perto de acertar com o Corinthians. Na operação, o Flamengo deverá receber algo em torno de 4 milhões de euros (cerca de R$ 21,4 milhões). As informações são do "GE".

O Rubro-Negro preferia a transferência envolvendo o Botafogo, mas o staff e o lateral-direito desejam o acerto com o Corinthians. Houve a tentativa de convencimento de Matheuzinho, mas ela acabou não acontecendo. Com isso, o clube carioca se retirou da negociação.

Anteriormente, o lateral chegou até a se apresentar no Corinthians, mas a negociação acabou sendo anulada por conta de detalhes que não foram acertados. O Alvinegro aumentou a proposta e a contratação deve acontecer.

Matheuzinho atualmente é a terceira opção no Flamengo para a lateral. O jovem está atrás de Wesley e de Guillermo Varela, que são os preferidos de Tite para exercer a função no Rubro-Negro.