30/01/2024

Rio - O Flamengo deverá ter três modificações em relação ao time que enfrentou o Orlando City, no último sábado, para a partida desta quarta-feira, contra o Sampaio Corrêa, ás 21h30 (de Brasília), no Mangueirão pelo Campeonato Carioca. Wesley, Gabigol e Bruno Henrique devem entrar nas vagas de Varela, Pedro e Everton Cebolinha.

De acordo com informações do jornalista Venê Casagrande, o Rubro-Negro deverá entrar em campo com: Wesley, David Luiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Gerson, Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol.

Após atuar em duas partidas com uma equipe alternativa, o Flamengo voltará a utilizar boa parte dos seus principais jogadores no Carioca. O Rubro-Negro precisa de uma vitória para se aproximar das primeiras colocações na Taça Guanabara.