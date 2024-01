Everton Cebolinha foi titular com Tite nos últimos 11 jogos do time principal do Flamengo - Marcelo Cortes/Flamengo

Everton Cebolinha foi titular com Tite nos últimos 11 jogos do time principal do FlamengoMarcelo Cortes/Flamengo

Publicado 30/01/2024 09:43

Cebolinha viu seu status no Flamengo mudar desde a chegada de Tite. Com o treinador, com quem brilhou na seleção brasileira na Copa América de 2019, o atacante tem a sua melhor sequência no Rubro-Negro, com 11 partidas seguidas como titular, e se vê mais bem preparado para aguentar a pressão e dar conta do recado.



"Tem sido um momento de aprendizado, principalmente nos momentos mais difíceis, de oscilação. Procurei me fortalecer ainda mais e me preparar ainda mais, principalmente no extracampo. Hoje eu me encontro muito mais preparado. Estou na minha melhor forma física, mental e técnica. Hoje eu me sinto realizado e procuro usufruir de cada momento", disse o atacante em entrevista ao site 'ge'.

Diante da nova fase, Cebolinha espera que a temporada de 2024 seja muito diferente de 2023, quando não conseguiu se firmar. Além disso, quer realizar o sonho de conquistar o título do Brasileirão, uma conquista que ainda falta no currículo.



"Eu tenho um sonho pessoal, que acaba ocorrendo pro profissional também, que é ser campeão brasileiro. É um título que eu ainda não tenho. Tenho duas Libertadores, duas Copas do Brasil, mas não tenho um Brasileiro ainda. Esse é um objetivo claro na minha mente. Espero que esse ano a gente possa conquistar todos os títulos possíveis", afirmou.