Pablo durante treino do FlamengoFoto: Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 30/01/2024 13:00

Rio - O zagueiro Pablo, de 32 anos, está perto de deixar o Flamengo. De acordo com informações do portal "UOL", o Corinthians avançou nas negociações pela contratação do defensor. O ex-dirigente Fabinho, que estava no Rubro-Negro e agora trabalha no Alvinegro, tem sido decisivo nas conversas.

O defensor chegou ao Flamengo em 2022, mas jamais conseguiu conquistar os torcedores. No total, Pablo entrou em campo em 47 jogos e deu uma assistência. Ele fez parte do elenco que foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil em 2022.

Pablo teve uma passagem pelo Corinthians em 2017. Ele foi campeão do Brasileiro pelo clube paulista e depois migrou para o futebol francês, onde atuou por quatro temporadas.