Marcos Braz foi flagrado por câmeras de segurança agredindo um torcedor do FlamengoReprodução de vídeo

Publicado 30/01/2024 20:22 | Atualizado 30/01/2024 20:37

Rio - Imagens registradas por câmeras de segurança de um shopping na Barra da Tijuca, na Zona Oeste, mostram que o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, parte para cima do entregador Leandro Campos da Silveira Gonçalves Júnior, de 22 anos. O caso aconteceu em setembro do ano passado. De acordo com o Ministério Público do Rio (MPRJ), as imagens desmentem a versão apresentada pelo dirigente logo após o caso.

Em um dos vídeos, é possível ver Braz caindo por cima de Leandro enquanto seguranças tentam apartar a confusão. Carlos André da Silva, amigo do dirigente, fica de pé e acerta chutes no entregador. Em seguida, o vereador levanta e também chuta a vítima caída. Por último, lhe dá um tapa na cabeça. Além dos chutes, Leandro também sofreu uma mordida na virilha.

Veja o vídeo:

Vídeo mostra agressão de Marcos Braz ao entregador Leandro Campos em um shopping na Barra da Tijuca, na Zona Oeste, em setembro do ano passado



Em entrevista coletiva realizada na mesma semana das agressões, Braz afirmou que havia sido ameaçado de morte na frente da filha, de 14 anos . As imagens, no entanto, apontam que a adolescente não estava ao lado do pai no momento das agressões.

Braz e Carlos André respondem por lesão corporal . De acordo com a denúncia, os dois perseguiram o torcedor por um dos corredores do estabelecimento e o agrediram com socos e chutes até serem contidos pela equipe de segurança. O órgão também afirma que não há comprovações de que Leandro tenha ameaçado Braz ou sua filha.

O promotor também afirmou que a filha do dirigente, acompanhada de duas amigas, deixou a loja do shopping sem ter qualquer contato com Leandro, que teria se aproximado do estabelecimento pelo outro lado do corredor.

O DIA tenta contato com Marcos Braz, mas não obteve resposta. O espaço segue aberto para manifestações.

Falta na Câmara

No momento das agressões, acontecia uma votação de caráter urgente na Câmara de Vereadores do Rio. Braz chegou a realizar um pré-registro de presença, mas não compareceu para cumprir o seu dever. O painel da votação exibiu um sinal de interrogação ao lado do nome do vereador durante a sessão que envolvia uma discussão para autorizar a Prefeitura do Rio contrair um empréstimo de R$ 702 milhões com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). No mês de outubro, o vereador teve um desconto no salário por conta da falta.

Ainda na coletiva realizada logo após o caso, Braz disse que às terças e quintas, de 13h30 às 16h, os parlamentares dão presença virtual pra entrar no sistema, onde eles têm conhecimento das pautas que vão ser votadas, de 16h às 18h, mas que ao iniciar a votação, quem não comparece ao plenário ganha falta.

"Chega 16h e se você não botar o dedo dentro da câmara, você toma falta, você é descontado do salário. Eu tomei a falta, eu não fiz nenhuma ilegalidade, eu vou ser descontado, só para deixar claro. Eu fiz a opção de estar com a minha filha um dia antes do aniversário dela, uma filha que não mora comigo, foi uma opção minha", disse.

Relembre o caso

No dia 19 de setembro, Braz estava no Barra Shopping acompanhado da filha de 14 anos, quando foi abordado e cobrado por um torcedor, em razão do momento turbulento da equipe. O vídeo da agressão foi compartilhado pelo Venê Casagrande. De acordo com o jornalista, o rubro-negro Leandro Campos, que trabalha como entregador, disse que pediu para que o dirigente saísse do Flamengo, mas ele não gostou e partiu para a agressão. O torcedor também afirmou ter sido mordido.