Chuva fortes no distrito de Itaipava, em Petrópolis, nesta quarta-feira - Reprodução / Redes sociais

Publicado 31/01/2024 19:51 | Atualizado 31/01/2024 23:18

Rio - Fortes chuvas atingiram Petrópolis, na Região Serrana, nesta quarta-feira (31). A Defesa Civil da cidade emitiu alerta máximo e pediu para todos os moradores da região buscarem abrigo. Pontos do centro ficaram alagados.

Até o momento, a Defesa Civil do município não foi acionada para ocorrências relacionadas ao temporal. Já a Defesa Civil estadual atuou para resgatar uma pessoa que ficou presa em um elevador. O caso foi atendido pelo 15º Grupamento de Bombeiro Militar (Petrópolis) e o Destacamento de Itaipava.

O Centro de Operações do Rio (COR) mostrou núcleos de chuvas moderadas a fortes ao longo da tarde não apenas em Petrópolis, mas em outras cidades da Região Serrana. Um vídeo mostra como o bairro de Itaipava foi atingido por um temporal.

Agora, forte temporal em Itaipava, Petrópolis - RJ. pic.twitter.com/hDWKuznYIh — MArcelo Kevinho. (@MPz1963) January 31, 2024





De acordo com a Defesa Civil do Rio, o risco geológico é considerado baixo. Isso significa que, no momento, não há indícios do desenvolvimento de casos como deslizamentos ou desabamentos. Já o risco hidrológico, que diz respeito a inundações e enxurradas, é visto como moderado, já que a possibilidade de eventuais ocorrências não é descartada.