Secretária estadual de Educação do Rio, Roberta Barreto foi assaltada em Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 31/01/2024 21:58 | Atualizado 31/01/2024 23:07

Rio - A secretária de Educação do Estado do Rio de Janeiro Roberta Barreto foi vítima de um assalto, na manhã desta quarta-feira (31), em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Por meio das redes sociais, Roberta disse que seu celular foi roubado por volta das 7h30 e que estava bem. "Todas as medidas necessárias estão sendo tomadas, e a secretária encontra-se bem", informa o comunicado.



Secretária de Educação do Rio relata assalto em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense Reprodução/Redes sociais

Roberta pediu para que as pessoas que têm o seu número pessoal desconsiderassem possíveis mensagens recebidas. Ela conseguiu recuperar o número horas depois. A secretária, no entanto, não disse se ia registrar o caso na delegacia. Procurada, a Secretaria de Educação do estado do Rio não se pronunciou sobre o ocorrido.

De acordo com o último levantamento do Instituto de Segurança Pública (ISP), o estado registrou 51.689 casos durante todo o ano de 2023. Em dezembro, foram contabilizados 4.069 casos. Na comparação com dezembro de 2022, o indicador registrou redução de 17%. No acumulado do ano, a diminuição foi de 17%. Estes foram os menores números de casos para o mês e para o acumulado desde 2004.