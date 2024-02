Temporal causou alagamento na Avenida Brasil, altura da Fiocruz, em Manguinhos, na Zona Norte do Rio - Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 31/01/2024 22:05 | Atualizado 31/01/2024 22:23

Rio - O Rio de Janeiro retornou ao Estágio 2 às 21h05 desta quarta-feira (31) após as fortes chuvas que alagaram diversos pontos da cidade. De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), houve uma redução dos acumulados de chuva e não há previsão de um novo aguaceiro para o fim da noite desta quarta-feira (31).

cidade entrou no Estágio 3 às 18h40 por causa do registro do temporal na Estação Ilha do Governador, que somou um acumulado de 28,4 milímetros em 30 minutos. No momento, há núcleos de chuva nas regiões Barra/Jacarepaguá, Centro-Tijuca e nas Zonas Sul e Norte. Com céu nublado, uma garoa pode cair de forma isolada até o fim da noite.

A forte chuva que atingiu a cidade do Rio, no fim desta tarde, causou diversos pontos de alagamento por diferentes regiões do Centro e das zonas Norte, Sul e Oeste, complicando a volta para casa.

O COR também registrou pontos com bolsões d'água na Avenida Brasil, altura da Fundação Oswaldo Cruz, em Manguinhos, na Zona Norte. Neste ponto, motoristas tiveram que utilizar a pista exclusiva para ônibus para fugir da água. Ainda houve registros de alagamento em Benfica, Ramos, São Cristóvão, e no Jardim Carioca, na Zona Norte; e em Campo Grande, na Zona Oeste. Além disso, quatro quedas de árvores foram constatadas.

De acordo com a Secretaria de Estado de Defesa Civil (Sedec-RJ) e o Corpo de Bombeiros, houve acionamento para cerca de 40 ocorrências relacionadas às chuvas. A maioria é referente a cortes de árvores e salvamentos de pessoas. Até o momento, não há relato de vítimas.

O Estágio 2, antigo "Estágio de Mobilização" é o segundo nível em uma escala de cinco e significa que há riscos de ocorrências de alto impacto na cidade. Há possibilidade de nova mudança de estágio devido à chuva e/ou outros fatores.