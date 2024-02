Temporal causou alagamento na Avenida Brasil, altura da Fiocruz, em Manguinhos, na Zona Norte - Renan Areias / Agência O Dia

Temporal causou alagamento na Avenida Brasil, altura da Fiocruz, em Manguinhos, na Zona NorteRenan Areias / Agência O Dia

Publicado 31/01/2024 18:56 | Atualizado 31/01/2024 23:11

Rio - A forte chuva que atingiu o Rio, no fim da tarde desta quarta-feira (31), provocou diversos pontos de alagamento em todas as regiões da cidade, complicando a volta para casa. Por conta do registro de chuva maior que 25 mm, em um período de 30 minutos, na Ilha do Governador, na Zona Norte, o município entrou em Estágio 3, às 18h40. A cidade voltou ao Estágio 2, às 21h05.

De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), a estação Ilha do Governador teve um registro de chuva de 28,4mm, em 30 minutos. A região foi a mais afetado pelo temporal até o momento, incluindo a parte do Galeão.

O COR também registrou pontos com bolsões d'água na Avenida Brasil, altura da Fundação Oswaldo Cruz, em Manguinhos, na Zona Norte. Neste ponto, motoristas tiveram que utilizar a pista exclusiva para ônibus para fugir da água.

Ainda houve registros de alagamento em Benfica, Ramos, São Cristóvão, e no Jardim Carioca, na Zona Norte; e em Campo Grande, na Zona Oeste. Até às 19h30, 24 pontos de alagamentos em todo o município foram registrados.

Quatro quedas de árvores também foram constatadas. Uma bloqueou completamente o trânsito de veículos na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, em Copacabana, na Zona Sul, na altura da Rua Djalma Ulrich. Carros que passavam pelo local próximo do momento da queda tiveram que passar pela calçada. Já a segunda aconteceu na Avenida Rei Pelé, sentido Centro, próximo ao portão 2 do Maracanã. Outra caiu na Rua Francisca Heiden, em Bonsucesso, na Zona Norte, e mais uma queda aconteceu na Rua Vinícius de Moraes, na Lagoa, Zona Sul.

Queda de árvore bloqueia trânsito de veículos na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, na Zona Sul do Rio

Segundo o Sistema Alerta Rio, núcleos de chuva forte seguem atuando sobre a Zona Norte, Centro e no entorno do Maciço da Tijuca, com lento deslocamento em direção ao oceano.

Ainda de acordo com o órgão, há previsão de céu nublado, com chuva moderada a forte nas próximas horas, com raios e rajadas de vento moderados, ocasionalmente fortes.



Ocorrências no estado

De acordo com a Secretaria de Estado de Defesa Civil (Sedec-RJ) e o Corpo de Bombeiros tev acionamento

para cerca de 40 ocorrências relacionadas às chuvas nesta quarta-feira (31) em todo o estado. A maioria é referente a cortes de árvores e salvamentos de pessoas. Até o momento, não há relato de vítimas.