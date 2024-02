Deslizamento ocorreu na Travessa São José, no bairro Viçosa Jardim - Reprodução

Deslizamento ocorreu na Travessa São José, no bairro Viçosa JardimReprodução

Publicado 31/01/2024 22:13 | Atualizado 31/01/2024 23:09

Rio - Duas casas desabaram em razão das chuvas que atingiram a cidade de Niterói, na Região Metropolitana, na noite desta quarta-feira (31). Apesar do incidente, nenhum morador ficou ferido.

fotogaleria

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o Quartel de Niterói foi acionado foi acionado para um deslizamento de terra às 18h20, na Travessa São José, no bairro Viçosa Jardim. Após o trabalho dos militares, agentes da Defesa Civil foram acionados e interditaram os imóveis. Uma perícia seria feita no local para identificar o motivo dos desabamentos.

Um outro deslizamento de encosta interditou a Rodovia Amaral Peixoto, em Niterói, na tarde desta quarta. Imagens foram compartilhadas por internautas nas redes sociais.

A Secretaria de Estado de Defesa Civil (Sedec-RJ) e o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) informaram que monitoram as chuvas em todo o Estado e atuam para prevenir e minimizar os danos.



Os Bombeiros RJ também garantiram estão em alerta, mobilizados para o atendimento a emergências e o socorro a possíveis vítimas. A corporação foi acionada para cerca de 40 ocorrências relacionadas às chuvas nesta quarta-feira (31), em todo o Estado, a maioria referente a cortes de árvores e salvamentos de pessoas. Até o momento, não há relato de vítimas.



Defesa Civil



O Centro Estadual de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (CEMADEN-RJ) está acompanhando as condições meteorológicas e os níveis pluviométricos em todo o território fluminense, enviando alertas para os municípios quando necessário.



A previsão é de pancadas de chuva moderadas a fortes, gerando grandes acumulados.

Riscos



Neste momento, é alto o risco hidrológico na capital, Rio de Janeiro, e em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. No restante do Estado, os riscos de alagamentos e inundações são moderados e baixos.



Há risco geológico alto para a capital e para o município de Tanguá, na Região Metropolitana. No restante do Estado, a probabilidade de deslizamentos de terra é moderada e baixa.



O monitoramento segue em tempo real e qualquer alteração ou intensificação das condições climáticas poderá resultar na elevação dos níveis de risco do Cemaden-RJ.