Marcos Braz foi flagrado por câmeras de segurança agredindo um torcedor do FlamengoReprodução de vídeo

Publicado 31/01/2024 11:36 | Atualizado 31/01/2024 11:48

Rio - O vereador e vice-presidente do Flamengo, Marcos Braz, flagrado em vídeo agredindo entregador , poderá ser alvo de uma reunião do Conselho de Ética da Câmara de Vereadores. A vice-presidente da comissão, vereadora Teresa Bergher, foi quem anunciou, nesta quarta-feira (31), que convocará o colegiado para reavaliar o caso.

Vídeo mostra agressão de Marcos Braz ao entregador Leandro Campos em um shopping na Barra da Tijuca, na Zona Oeste, em setembro do ano passado



— Jornal O Dia (@jornalodia) January 30, 2024

"Surgiram fatos novos que precisam ser avaliados pelo Conselho de ética. Essas imagens levaram o Ministério Público a se manifestar. Então, diante da manifestação do MPRJ, que concluiu que o vereador cometeu um crime, o conselho precisa voltar a se reunir para avaliar a conduta de um membro da casa legislativa, que se envolveu num crime", explica Teresa Bergher.

Segundo a parlamentar, agrava a conduta de Marcos Braz o fato de enquanto ele se envolvia no caso, acontecia uma votação na Câmara de vereadores, logo o parlamentar faltou a sessão. "Enquanto o painel da casa informava que estava presente a uma sessão legislativa", pontuou.

Atualmente, a Câmara está em recesso e, por isso, o ofício será enviado no próximo dia 15. "Em setembro, o conselho se reuniu e decidiu levar em conta a explicação que o vereador deu durante uma entrevista coletiva. Mas as imagens mostram o oposto do que ele disse na entrevista - o que levou o MP a concluir que ele cometeu lesão corporal. Então, devemos nos reunir novamente, com base nos novos fatos, na decisão do Ministério Publico”, declarou Teresa.

Vídeo mostra agressão

Nesta terça-feira (30), imagens das câmeras de segurança do Barra Shopping, na Barra da Tijuca, Zona Oeste, mostram o dirigente partindo para cima do entregador Leandro Campos da Silveira Gonçalves Júnior, de 22 anos.

Em um dos vídeos, é possível ver Braz caindo por cima de Leandro enquanto seguranças tentam apartar a confusão. Carlos André da Silva, amigo do dirigente, fica de pé e acerta chutes no entregador. Em seguida, o vereador levanta e também chuta a vítima caída. Por último, lhe dá um tapa na cabeça. Além dos chutes, Leandro também sofreu uma mordida na virilha. O caso aconteceu em setembro do ano passado.

De acordo com o Ministério Público do Rio (MPRJ), as imagens desmentem a versão apresentada pelo dirigente logo após o caso.