Matheuzinho terá reunião com dirigentes do Botafogo neste domingo (28)Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 28/01/2024 10:55

Rio - O Botafogo enviou uma proposta ao Flamengo para contratar Matheuzinho. A oferta do Alvinegro é de 4 milhões de euros (cerca de R$ 21,2 milhões), por 60% dos direitos econômicos do lateral-direito. O Rubro-Negro já aceitou concluir a negociação e o jogador decidirá seu futuro em reunião neste domingo (28). As informações são do jornalista Venê Casagrande.

Dono da SAF do Botafogo, John Textor se reuniu com o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, para assistir ao amistoso entre a equipe carioca e o Orlando City , nos Estados Unidos. O empresário aproveitou, então, para apresentar proposta pelo lateral-direito.

Matheuzinho dá preferência ao Coritnhians, onde chegou a treinar alguns dias na última semana. Também por isso, dirigentes do Botafogo vão conversar diretamente com o atleta neste domingo (28) e apresentar o projeto. A ideia é fazer o lateral mudar de ideia e passar a ver o Alvinegro como plano A.

No sábado (27), Matheuzinho foi titular do Flamengo no empate sem gols com a Portuguesa, pelo Campeonato Carioca. Em 2023, ele entrou em campo 26 vezes e deu quatro assistências.