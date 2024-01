John Textor tenta fechar a contratação de Matheuzinho, do Flamengo - Vítor Silva/Botafogo F.R.

John Textor tenta fechar a contratação de Matheuzinho, do FlamengoVítor Silva/Botafogo F.R.

Publicado 27/01/2024 17:22 | Atualizado 27/01/2024 18:03

dois estiveram juntos no camarote do estádio Inter&Co Stadium.

John Textor acompanhou o empate em 1 a 1 do Flamengo com o Orlando City , neste sábado (27) ao lado do presidente rubro-negro, Rodolfo Landim. OsInter&Co Stadium.

"Hoje eu torço pelo Brasil", escreveu Textor no X (antigo Twittter), repostando uma publicação com uma foto sua ao lado de Landim.



Na última quinta-feira (25), Landim já havia confirmado a presença do dono de 90% da SAF do Botafogo e brincou que havia sugerido que ele usasse uma camisa do Flamengo.

Textor fez questão de se encontrar com o presidente do Flamengo para conversar sobre Matheuzinho. As diretorias já têm tratado do assunto e a ideia do americano é acertar a contratação do lateral neste encontro com Landim.

Fora dos planos, Matheuzinho chegou a treinar pelo Corinthians, que desistiu da negociação. Ele retornou ao Flamengo e, enquanto não decide o futuro, seguirá trabalhando normalmente.