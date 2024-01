Luka Doncic entrou para um seleto grupo de lendas da NBA - Reprodução / Luka Doncic

Publicado 27/01/2024 14:55

Estados Unidos - Luka Doncic fez história na noite de sexta-feira (26), na NBA. O astro do Dallas Mavericks marcou 73 pontos no vitória sobre o Atlanta Hawks, por 148 a 143. Com a incrível pontuação, o esloveno se tornou um dos maiores pontuadores em uma partida da liga.

Ele entrou para um seleto grupo de lendas da NBA, ficando com um desempenho individual menor apenas que Wilt Chamberlain e Kobe Bryant. O esloveno está empatado com David Thompson na quarta colocação histórica. O desempenho de Luka Doncic é o melhor em uma partida desde os 81 pontos marcados por Kobe, em 2006.

A vitória foi somente a segunda de Luka Doncic em Atlanta. Ele, que foi provocado ao longo da partida por torcedores e jogadores rivais, fez história. O camisa 77, inclusive, foi draftado originalmente pelo Hawks, na terceira posição do draft de 2017, mas foi trocado por Trae Young, estrela do time atualmente.



Confira as maiores pontuações da história da NBA:

1) Wilt Chamberlain (Philadelphia Warriors) - 100 pontos contra o New York Knicks em 1962

2) Kobe Bryant (Los Angeles Lakers) - 81 pontos contra o Toronto Raptors em 2006

3) Wilt Chamberlain (Philadelphia Warriors) - 78 pontos contra o Los Angeles Lakers em 1961

4) Luka Doncic (Dallas Mavericks) - 73 pontos contra o Atlanta Hawks em 2024

4) Wilt Chamberlain (Philadelphia Warriors) - 73 pontos contra o Chicago Packers em 1962

4) Wilt Chamberlain (San Francisco Warriors) - 73 pontos contra o New York Knicks em 1962

4) David Thompson (Denver Nuggets) - 73 pontos contra o Detroit Pistons em 1978

8) Wilt Chamberlain (San Francisco Warriors) - 72 pontos contra o Los Angeles Lakers em 1962

9) Elgin Baylor (Los Angeles Lakers) - 71 pontos contra o New York Knicks em 1960

9) David Robinson (San Antonio Spurs) - 71 pontos contra o Los Angeles Clippers em 1994

9) Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers) - 71 pontos contra o Chicago Bulls em 2003

9) Damian Lillard (Portland Trail Blazers) - 71 pontos contra o Houston Rockets em 2023

13) Wilt Chamberlain (San Francisco Warriors) - 70 pontos contra o Syracuse Nationals em 1963

13) Devin Booker (Phoenix Suns) - 70 pontos contra o Boston Celtics em 2017

13) Joel Embiid (Philadelphia 76ers) - 70 pontos contra o San Antonio Spurs em 2024