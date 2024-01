Xavi é o técnico do Barcelona - CESAR MANSO / AFP

Espanha - Xavi deixará o Barcelona ao fim da temporada 2023/24. A decisão foi anunciada pelo treinador na entrevista coletiva deste sábado, 27, após a derrota para o Villarreal por 5 a 3, em partida válida pela 22ª rodada do Campeonato Espanhol.

"Antes de me fazerem as perguntas pertinentes, quero anunciar que a partir de 30 de junho não continuarei como treinador do Barça. Temos conversado sobre isso com Laporta (presidente do clube) e com a área esportiva e, como culé (torcedor do Barcelona), acho que o clube precisa de uma mudança de dinâmica. Como culé, pensando no clube e nos jogadores, acho que eles vão se libertar e ficarão mais tranquilos" disse Xavi.

"Pensando como homem do clube penso: 'O melhor é sair no dia 30 de junho'. Dito isto, darei o meu melhor nos restantes quatro meses, penso que podemos ter uma boa temporada e espero que a dinâmica mude", completou.

Cabe lembrar que Xavi vive um momento delicado no Barcelona. Atual campeão espanhol, o Barça não está na briga pelo título e foi eliminado na semifinal da Copa do Rei, na última quarta-feira, 24, após a derrota por 4 a 2 diante do Athletic Bilbao. No dia 14, foi goleado pelo Real Madrid por 4 a 1 e ficou com o vice da Supercopa da Espanha.

"Se não estivermos no nível certo de competividade no final da temporada, o normal é que eu tenha que sair. É o mesmo com todos os treinadores. Estamos em um grande clube, eu sei onde estou e eles vão exigir que eu ganhe títulos ou pelo menos possa competir por eles. Nós competimos (contra o Athletic Bilbao), estivemos perto (da vitória), lutamos e demos tudo de nós, mas contra uma equipe muito boa", disse Xavi, na ocasião.