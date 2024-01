Fedor Emelianenko expressou interesse em fazer superluta contra Mike Tyson no Boxe - (Foto: Reprodução)

Publicado 28/01/2024 20:00

Um aguardado confronto entre duas lendas do esporte pode acontecer em 2024. Segundo informações do jornal britânico "The Sun", Mike Tyson e Fedor Emelianenko podem se enfrentar no Boxe, em um evento negociado para acontecer na Arábia Saudita.



Ainda não se sabe maiores detalhes sobre a negociação para que a superluta aconteça. No entanto, em agosto de 2023, Fedor, em entrevista ao "The MMA Hour", confirmou que tem o desejo de encarar Mike Tyson em uma luta de Boxe.



"Assistimos pela TV à luta de Roy Jones Jr. x Mike Tyson. Mike Tyson seria uma luta interessante. Ele tem um grande nome, é uma lenda. Seria interessante, porque você pode ver muitos vídeos dele no YouTube e em todo lugar. Ele ainda está em boa forma e ainda tem o mesmo poder. Isso seria incrível. Se fosse possível, eu definitivamente faria isso. Estarei pronto", disse o russo à época.