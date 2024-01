Cormier e Jones seguem sem se dar bem um com o outro - (Foto: Reprodução UFC)

Publicado 26/01/2024 18:30 | Atualizado 26/01/2024 20:00

Responsáveis por uma das maiores rivalidades da história do MMA, Jon Jones e Daniel Cormier voltaram a trocar provocações nos últimos dias. Tudo começou após uma troca de mensagens entre o presidente do UFC, Dana White, e o então proprietário da organização, Lorenzo Fertitta, no ano de 2014, onde ambos narravam as dificuldades em negociar um duelo de "Bones" pelo cinturão contra Alexander Gustafsson e chegaram até mesmo a ofender o lutador, que na época era o dono do cinturão meio-pesado da organização.



A troca de mensagens vazou e se tornou pública apenas nas últimas semanas, mas Daniel Cormier não deixou de falar sobre o assunto. Atualmente aposentado do MMA e atuando como comentarista no UFC, o ex-campeão meio-pesado e peso-pesado da organização afirmou que "todos nós já tivemos maus funcionários", em clara referência a Jon Jones e a relação conturbada do seu rival com Dana White ao longo dos anos.

Atual dono do cinturão peso-pesado do Ultimate, Jon Jones não gostou do comentário feito pelo seu ex-rival e, por meio das suas redes sociais, respondeu Cormier, lembrando de como foram as lutas entre eles dentro da organização: "Nunca deixe um 'mau funcionário' bater em você e tirar tudo de você duas vezes. Isso vai deixar você amargo por muito tempo, evidentemente", disparou "Bones" em sua conta oficial no "X" (antigo Twitter).



Jon Jones se referiu às duas vezes em que derrotou Daniel Cormier em duelos válidos pelo cinturão meio-pesado do UFC. Em 2015, no UFC 182, por decisão unânime, e em 2017, no UFC 214, por nocaute no terceiro round. No entanto, vale lembrar que o nocaute sobre "DC" na revanche, em 2017, se tornou "No Contest" (luta sem resultado) depois que Jones testou positivo para metabólitos de turinabol em exame realizado pela USADA na época.



Em seu canal no YouTube, Daniel Cormier respondeu a declaração feita pelo seu grande rival no MMA: "Se eu pudesse dizer 100 coisas positivas sobre ele, ele sempre se apegaria ao negativo. Mas eu não estava falando diretamente sobre ele. Eu estava apenas falando sobre negócios e sobre o fato de você ter funcionários em suas empresas... Às vezes as coisas dão errado com os funcionários e você acaba falando coisas ruins. Quando alguém está sendo um mau funcionário, você diz coisas ruins", respondeu.

