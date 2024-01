Muzio De Angelis é o diretor de arbitragem da Pacific Federation BJJ no Brasil (Foto reprodução) - (Foto: Reprodução)

Muzio De Angelis é o diretor de arbitragem da Pacific Federation BJJ no Brasil (Foto reprodução) (Foto: Reprodução)

Publicado 26/01/2024 13:00 | Atualizado 26/01/2024 19:49

Após anunciar sua chegada ao Brasil no início deste ano, a Pacific Federation BJJ, que começou no Havaí (EUA) e cruzou o mundo, agora trabalha com a divulgação do seu cronograma para 2024, além do programa de filiação.



Criada com o intuito de incorporar o espírito competitivo na comunidade do Jiu-Jitsu por meio de uma federação que promova campeonatos pautados nos melhores parâmetros de organização, estrutura e valorização, a PFBJJ aposta no "Cashback Team" para atrair professores e líderes de equipe.

As vantagens do "Cashback Team" - clube de benefícios que veio para reconhecer a formação de atletas campeões dentro e fora dos tatames - incluem 10% de cashback por inscrição dos alunos nos campeonatos da PFBJJ, filiação de equipe e carteira de professor filiado isentas de taxa na próxima temporada, entre outras.



Muzio (Foto: Divulgação)

Para 2024, o plano da Pacific Federation BJJ no Brasil é focado na região Sudeste, com oito campeonatos locais e um nacional, englobando cerca de 10.000 atletas nessa temporada. O primeiro evento está marcado para março, na Arena Carioca 1, Rio de Janeiro.



"O Rio foi escolhido para ser o palco do primeiro evento da Pacific no Brasil e o nosso cronograma envolve ainda mais dois eventos no RJ em 2024. Fiquem ligados!", completou Muzio.



