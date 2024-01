Dricus Du Plessis (à direita) descartou a chance de Borrachinha ser o próximo desafiante ao cinturão - (Foto: Reprodução)

Publicado 25/01/2024 09:00

O novo campeão peso-médio do Ultimate, Dricus Du Plessis, mal ganhou seu cinturão e já desenha seus próximos passos na organização. Em entrevista ao canal do UFC Brasil no YouTube, o sul-africano afirmou que tem o desejo de defender o título na divisão até 84kg antes de pensar em uma eventual subida para a categoria dos meio-pesados.



O "Stillknocks" foi questionado se o confronto entre o ex-campeão e hoje terceiro colocado no ranking dos médios, Robert Whittaker, e Paulo Borrachinha, atual sexto, marcado para o card do UFC 298, no dia 17 de fevereiro, pode definir seu primeiro adversário como campeão. Du Plessis, entretanto, acredita que Whittaker ainda precisa vencer mais lutas para ter uma nova chance e ironizou o número de lutas canceladas que Borrachinha teve nos últimos tempos, citando isso como um "empecilho" para o mineiro receber o 'title shot'.



"Não acho que eu vá enfrentar o vencedor da luta entre Robert Whittaker e Paulo Borrachinha. Não vão dar logo uma chance ao Whittaker. Ele, certamente, pode tentar de novo com mais uma ou duas vitórias. Mas não o Borrachinha. Ele tem cinco lutas canceladas e uma derrota. Veremos como será a luta, mas eu não acho que os dois estão lutando para conseguir o 'title shot", declarou Dricus du Plessis.