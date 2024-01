Dricus Du Plessis superou Sean Strickland no UFC 297 e é o novo campeão peso-médio - (Foto: Reprodução)

Dricus Du Plessis superou Sean Strickland no UFC 297 e é o novo campeão peso-médio (Foto: Reprodução)

Publicado 22/01/2024 10:00 | Atualizado 22/01/2024 12:40

Primeiro evento numerado do Ultimate em 2024, o UFC 297, realizado neste sábado (20), em Toronto, no Canadá, ficou marcado para a história. Na luta principal da edição, Dricus Du Plessis derrotou o então campeão Sean Strickland na decisão dividida após uma batalha de cinco rounds e se tornou o novo dono do cinturão peso-médio da organização. Com isso, Du Plessis é também o primeiro sul-africano a ser campeão na maior franquia de MMA do mundo, um feito histórico para a sua nação.



No co-main event do UFC 297, outra disputa de título que durou cinco assaltos. Com o cinturão peso-galo feminino vago, a brasileira Mayra Sheetara teve a chance de suceder a compatriota Amanda Nunes no posto de detentora da cinta, mas acabou sendo derrotada na decisão unânime para Raquel Pennington, que em sua segunda chance de se tornar campeã, não desperdiçou a oportunidade.

Du Plessis supera Strickland e conquista o cinturão peso-médio no UFC 297



A luta principal do UFC 297 começou com Sean Strickland tentando tomar o controle do centro do octógono, aplicando jabs sobre Dricus Du Plessis e apresentando um maior volume de golpes. Na reta final do primeiro round, o sul-africano aplicou uma boa queda, mas viu o americano se levantar rapidamente. O "Tarzan" continuou tendo vantagem na trocação ao longo do segundo assalto, conectando bons jabs sobre Dricus e com uma movimentação eficiente, anulando as ações ofensivas do desafiante, que disparou muitos golpes no vazio.



Ciente da desvantagem, Dricus Du Plessis buscou crescer de produção na terceira parcial e passou a apostar mais nos chutes, no entanto, apesar de colocar mais equilíbrio no confronto, muitos dos seus golpes sobre Sean Strickland ainda passavam no vazio. O sul-africano iniciou o quarto assalto com um belo direto de direita, que pegou no olho do americano. Com a distância encontrada, Du Plessis conectou outros bons golpes e pressionou Strickland contra a grade, aplicando três quedas em sequência.



Com o combate, teoricamente, empatado, os lutadores foram com ar de decisão para o último assalto e partiram para a trocação franca, com bons golpes aplicados por ambos e uma ligeira vantagem para o americano. Com o confronto encerrado, os árbitros decidiram pela vitória de Dricus Du Plessis na decisão dividida. Com isso, a categoria peso-médio do Ultimate tem um novo campeão e a organização norte-americana tem seu primeiro campeão sul-africano.



Pennington vence Sheetara e se torna a nova campeã peso-galo



Responsáveis pelo co-main event do UFC 297, Mayra Sheetara e Raquel Pennington iniciaram a luta em alto ritmo e foram para o trabalho na grade na sequência. Forte no clinch, a brasileira pressionou a adversária contra a grade e conseguiu uma bela queda. De forma rápida, Mayra conseguiu a transição para as costas, mas não conseguiu uma posição vantajosa para a finalização. Pennington retornou para o segundo round mais ativa na luta em pé e, com isso, Sheetara voltou a pressioná-la na grade. Na trocação à curta distância, Raquel conectou diversos golpes limpos em sequência e cresceu de produção, levando a melhor na parcial e deixando o duelo empatado.



As duas atletas voltaram a explorar a grade no terceiro assalto, onde Mayra Sheetara buscou uma guilhotina em pé, sem sucesso. Após uma troca de posições, Raquel Pennington conseguiu ficar por cima no solo, mas optou pela luta em pé, onde teve maior volume de golpes. A brasileira voltou a insistir no trabalho de grade na quarta parcial, tentando controlar as costas da oponente. Depois de muita insistência, Mayra encaixou o mata-leão, que foi prontamente defendido pela americana. Na reta final, Sheetara, por baixo, ainda buscou o triângulo, mas não conseguiu encaixar a posição e recebeu alguns golpes no ground and pound.



Raquel Pennington superou Mayra Sheetara para levar título vago (Foto: Reprodução)

Polyana Viana é nocauteada e amarga segunda derrota seguida



Em mais um combate do card preliminar do UFC 297, Gillian Robertson não quis saber de perder tempo e derrubou Polyana Viana ainda nos primeiros segundos da luta. Muito ofensiva, a canadense buscou a kimura, mas na sequência conseguiu a montada e a transição para o katagatame, que foi defendido pela brasileira, que ainda precisou resistir a um armlock até o final do primeiro round.



Depois de alguns momentos de trocação no início do segundo assalto, Robertson aplicou uma nova queda sobre Polyana, que sofreu diversos golpes no ground and pound. O domínio da canadense na luta de solo foi tão impressionante que o árbitro central não teve outra opção a não ser interromper o confronto na metade da parcial, decretando a vitória de Gillian por nocaute técnico.



Com o resultado no UFC 297, Polyana Viana amargou sua segunda derrota consecutiva e fica em situação de risco dentro da organização norte-americana. Gillian Robertson, por sua vez, se recupera do revés sofrido para Tabatha Ricci, em junho do ano passado, e volta a vencer na franquia.



Priscila Cachoeira leva duros golpes e é finalizada por canadense



Primeira brasileira a entrar em ação no card do UFC 297, Priscila Cachoeira partiu para a trocação ainda nos primeiros segundos, mas logo foi derrubada por Jasmine Jasudavicius. Por cima, a canadense pressionou bastante, conseguiu a posição de montada com uma certa facilidade e aplicou uma sequência brutal de golpes no ground and pound, sendo amplamente superior no primeiro round. Priscila iniciou o segundo assalto indo a knockdown após receber um direto de Jasmine. Com isso, Jasudavicius voltou a levar a luta para o solo, onde teve mais um round de muito domínio e de muitos golpes conectados contra Cachoeira, que apresentava muitos ferimentos no rosto.



As duas atletas tiveram mais tempo na trocação em pé ao longo do terceiro e último round, onde ambas conectaram bons golpes. Jasmine Jasudavicius, no entanto, voltou a aplicar uma boa queda contra Priscila Cachoeira. Por cima, a canadense deu mais um verdadeiro show de golpes no ground and pound, onde agrediu bastante a brasileira. No fim, Jasmine conseguiu encaixar um justo triângulo de mão, forçando os três tapinhas de Priscila, que sofreu sua segunda derrota consecutiva no UFC.



RESULTADOS COMPLETOS:



UFC 297

Toronto, no Canadá

Sábado, 20 de janeiro de 2024



Card principal

Dricus Du Plessis derrotou Sean Strickland por decisão dividida dos jurados

Raquel Pennington derrotou Mayra Sheetara por decisão unânime dos jurados

Neil Magny derrotou Mike Malott por nocaute técnico no 3R

Chris Curtis derrotou Marc-Andre Barriault por decisão dividida dos jurados

Movsar Evloev derrotou Arnold Allen por decisão unânime dos jurados



Card preliminar

Garrett Armfield derrotou Brad Katona por decisão unânime dos jurados

Sean Woodson derrotou Charles Jourdain por decisão dividida dos jurados

Ramon Taveras derrotou Serhiy Sidey por decisão dividida dos jurados

Gillian Robertson derrotou Polyana Viana por nocaute técnico no 2R

Sam Patterson finalizou Yohan Lainesse com um mata-leão no 1R

Jasmine Jasudavicius finalizou Priscila Cachoeira com um triângulo de mão no 3R

Jimmy Flick finalizou Malcolm Gordon com um katagatame no 2R