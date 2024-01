Ricardo Yoshito quer estrear com título na faixa azul - (Foto: Raphael Tavares / @raphaotv)

Publicado 19/01/2024 18:00 | Atualizado 19/01/2024 18:27

Campeão de tudo em 2023 como faixa-verde, o manauara Ricardo Yoshito, uma das principais promessas do Jiu-Jitsu brasileiro, se prepara para mais uma temporada de sucesso. Visando repetir a dose neste ano, o atleta da Art of Jiu-Jitsu (AOJ) vem mantendo os treinos em dia na White House Jiu-Jitsu School, equipe de Manaus-AM referência na formação de jovens.



Antes de voltar às competições em 2024, porém, Ricardo Yoshito - apelidado de "Samurai" - fez um balanço do ano passado, quando se mudou para os Estados Unidos e conquistou diversos títulos sob a liderança dos irmãos Guilherme e Rafael Mendes na AOJ, dois dos principais nomes da arte suave.



"Eu vejo 2023 como um ótimo ano, pois consegui conquistar todos os campeonatos que desejava: Brasileiro, Pan Kids, American National e Jiu-Jitsu Con. Todos os campeonatos que eu participei durante o ano, graças a Deus, fui campeão. Esse era um objetivo meu, além de conseguir uma alta taxa de finalização. Em 2024, eu espero seguir da mesma forma".

A estreia de Ricardo Yoshito na temporada atual irá acontecer no Europeu de Jiu-Jitsu da IBJJF, que acontece em Paris, na França, entre os dias 20 e 27 de janeiro. Esta será a primeira vez que o manauara vai disputar a importante competição, que ainda marcará sua estreia oficial como faixa-azul juvenil."Vai ser o meu primeiro campeonato este ano, meu primeiro Europeu e minha estreia na azul, então estou bem ansioso. Minha expectativa é a melhor possível, chegar lá, lutar peso e absoluto, e voltar para casa campeão", disse o jovem, que completou:"A minha preparação para o Europeu 2024 está sendo da melhor forma possível, aqui na White House Jiu-Jitsu School, em Manaus, complementando com o que trabalhei na AOJ para ter um começo de ano vencedor".Já a inspiração no Jiu-Jitsu para seguir vencendo e evoluindo vem de outro manauara, o faixa-preta e multicampeão Meyram Maquiné. Fã do jogo ofensivo do conterrâneo, Ricardo Yoshito se declarou: "Um atleta em quem eu me inspiro muito e treino todos os dias para chegar no nível dele é o Meyram. Um cara que eu sou muito grato de poder conhecer, dono de um Jiu-Jitsu pra frente, agressivo e sempre em busca da finalização", encerrou.