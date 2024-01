Cristiano Marcello (à esquerda) celebrou acerto com plano de saúde - (Foto: Divulgação)

Cristiano Marcello (à esquerda) celebrou acerto com plano de saúde(Foto: Divulgação)

Publicado 19/01/2024 15:00 | Atualizado 19/01/2024 18:01

A CMsystem anunciou uma parceria com um plano de saúde digital e agora seus atletas terão acesso a atendimento médico e exames gratuitamente. Líder da equipe, Cristiano Marcello exaltou a novidade.



"Isso será um grande avanço, porque, infelizmente, a maioria dos atletas, principalmente em início de carreira, não tem condição de pagar um bom médico, de ter acesso à saúde de qualidade", lembra.



"Estou Muito feliz com essa parceria. Mais uma vez a CMSystem saindo na frente, cuidando de seus atletas, que já conseguem fazer as fisioterapias preventivas e agora também vão ter acesso a exames", completa o treinador.