LFA 175 promete lutas de alto nível e fortes emoções(Foto: Divulgação)

Publicado 17/01/2024 12:00 | Atualizado 17/01/2024 17:21

O LFA anunciou o card completo de sua primeira edição em solo brasileiro no ano de 2024. Agendado para o dia 27 de janeiro, em Cajamar, na Grande São Paulo, o LFA 175 conta com um total de 14 duelos, incluindo a disputa do cinturão dos meio-pesados, entre Bruno Lopes e Marcos Brigagão, na luta principal.



Já na luta coprincipal, foi casado um duelo peso leve entre nocauteadores. De um lado, Anderson Ferreira, o "Buzika", que mandou dois adversários para a lona no primeiro round em suas duas lutas no LFA; do outro, Samuel Silva, outro atleta que detém um poder de fogo nas mãos e também vem de vitória na organização.



Outros combates também geram bastante expectativa: Marco Túlio x Cemey dos Santos, pelos médios; Fernando Laurenço x Rafael Pereira, pela divisão dos galos; Vinicius Pires x Apollo Gomes, também nos galos; Miguel Porto x Kevin Christian, válido pelos meio-pesados; e Marcos Bruno x Juan Pablo Vieira, nos leves.