R1 Fighting Series anunciou que pretende promover pelo menos cinco edições no ano(Foto: Divulgação)

Publicado 16/01/2024 10:00 | Atualizado 16/01/2024 12:00

Criado para ser uma vitrine de novos atletas e alçá-los a grandes eventos internacionais, como UFC e o LFA, o R1 Fighting Series anunciou que pretende promover pelo menos cinco edições no ano de 2024.



Das cinco edições previstas, duas serão em dobradinha com o LFA; ou seja, no mesmo final de semana, aproveitando a mesma estrutura.. Ainda há a possibilidade da organização ampliar o número de eventos este ano, até mesmo dobrar.



Uma das sedes do evento neste ano será o estado do Rio de Janeiro. A ideia é fomentar não apenas o esporte, como também aproveitar as lutas como ferramenta de inclusão social, distribuindo ingressos em comunidades e projetos sociais.