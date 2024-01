Junior Cigano vai disputar o cinturão dos pesados do Gamebred Bareknuckle MMA - (Foto: Reprodução)

Publicado 13/01/2024 15:00

Ex-campeão peso-pesado do UFC, Junior Cigano receberá a chance de disputar o cinturão peso-pesado do Gamebred Bareknuckle MMA, evento de MMA sem luvas que é liderado pelo também ex-lutador do Ultimate Jorge Masvidal. O adversário do brasileiro pelo título será o também ex-UFC Alan Belcher, em combate que vai acontecer no dia 2 de março, em Orlando, na Flórida (EUA). Masvidal anunciou oficialmente o duelo na última terça-feira (9).



Atualmente com 39 anos e um cartel com 21 vitórias e 10 derrotas no MMA profissional, Junior Cigano fez sua estreia pela organização de MMA sem luvas em setembro do ano passado, quando derrotou o também ex-campeão peso-pesado do UFC, Fabrício Werdum, na decisão unânime dos jurados. Com o resultado, o brasileiro ganhou diretamente a chance de lutar pelo cinturão dos pesados do Gamebred Bareknuckle MMA.