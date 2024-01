Israel Adesanya não luta, mas vem planejando volta - (Foto: Reprodução Instagram)

Publicado 11/01/2024 11:15

Ex-campeão peso-médio do UFC, Israel Adesanya contabilizou como atleta profissional nas artes marciais um incrível número de 116 lutas, somando MMA, Kickboxing e Boxe. Com muito mais vitórias que derrotas ao longo da sua carreira, o nigeriano ainda conquistou o cinturão dos médios do Ultimate em duas oportunidades, com cinco defesas de título bem sucedidas.



Em meio a isso, em setembro do ano passado, esperava-se que Adesanya vencesse Sean Strickland até com certa tranquilidade, no entanto, não foi o que aconteceu. Na luta principal do UFC 293, o americano teve uma atuação impecável, derrotou o nigeriano na decisão unânime dos jurados após cinco rounds disputados e saiu com o cinturão peso-médio em sua posse.