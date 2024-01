Bia Basílio é um dos principais nomes do Jiu-Jitsu feminino atualmente - (Foto: Dai Bueno)

Publicado 10/01/2024 16:00 | Atualizado 10/01/2024 18:14

A jornada não foi fácil, porém cerca de seis meses após fraturar a base do 1º metacarpo da mão direita, em julho, Bia Basílio está pronta para voltar às competições. Recuperada da cirurgia, a multicampeã de Jiu-Jitsu fará seu retorno no Mundial No-Gi 2024 da CBJJE, marcado para acontecer nos dias 26, 27 e 28 de janeiro, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo.



Durante a recuperação, Bia Basílio, que é faixa-preta da Almeida JJ, contou com o apoio da sua equipe, família e amigos, além dos Drs. Daniel Sapatini (médico ortopedista) e Alexandre Dias (médico fisioterapeuta). A lesão ocorreu durante uma sessão de sparring de MMA, plano de transição da atleta para o futuro, mas antes ela vai se testar sem o quimono.



"Foi um dia um pouco difícil antes de chegar no treino, eu estava emocionalmente com problemas, não estava muito legal... Achei que ia me ajudar treinar mesmo não estando tão bem, mas acabei me dando mal. No meu quarto sparring fui dar um cruzado, acabei acertando a janela e quebrei a mão", relembrou a faixa-preta, que ainda projetou seu retorno:



"Eu disputo o Mundial da CBJJE desde as minhas faixas coloridas, competi pela primeira vez como faixa laranja, isso com quimono. Ao todo, somo mais de 20 títulos mundiais pela Confederação. Sobre o Mundial No-Gi, é sempre muito legal o desafio de lutar sem quimono e estou bem curiosa para saber como será a minha performance, pois este ano vou me dedicar bastante ao No-Gi", contou a faixa-preta.