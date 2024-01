Rafael Mini Man tem o apoio de Cristiano Marcello na CMSystem - (Foto: Reprodução)

Publicado 10/01/2024 14:00 | Atualizado 10/01/2024 15:48

Em busca da sexta vitória consecutiva, Rafael "Mini Man" inicia 2024 enfrentando Fernando "Ben 10" no LFA 175, no dia 27 de janeiro, em Cajamar-SP. O confronto é uma revanche de um duelo realizado em 2016, quando "Ben 10" levou a melhor após três rounds numa decisão dividida e contestada por "Mini Man".



"Não existe luta da qual eu me interessaria mais do que esta", enfatiza o atleta da CMSystem. "Lutamos seis anos atrás, no meu início de carreira, e agora estamos aqui de novo, no topo da categoria, se enfrentando para ver quem é o melhor do Brasil na nossa divisão. Será uma luta de alto nível".