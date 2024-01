Charles do Bronx é um dos principais nomes do Brasil no UFC hoje em dia - (Foto: Divulgação/UFC)

Charles do Bronx é um dos principais nomes do Brasil no UFC hoje em dia(Foto: Divulgação/UFC)

Publicado 08/01/2024 16:00 | Atualizado 08/01/2024 16:38

Ex-campeão peso-leve do Ultimate, Charles do Bronx, enfim, teve o seu próximo desafio confirmado na organização. Na madrugada desta segunda-feira (8), por meio de um vídeo divulgado em suas redes sociais, Dana White, presidente da companhia, revelou que o brasileiro vai enfrentar Arman Tsarukyan no tão aguardado card do UFC 300, que será realizado no dia 13 de abril, em Las Vegas (EUA).



No mesmo anúncio, Dana White garantiu que o vencedor do combate entre Charles do Bronx e Arman Tsarukyan receberá na luta seguinte a chance de disputar o cinturão peso-leve do UFC, que atualmente está em posse de Islam Makhachev. O mandatário afirmou que o russo vem se recuperando de uma lesão e deverá ter condições de defender seu título a partir do verão norte-americano, que tem início no final de junho.



Número 1 no ranking peso-leve do UFC, Charles do Bronx (34v-9d) enfrentaria Islam Makhachev em outubro, no UFC 294, mas sofreu uma lesão no supercílio e precisou deixar a disputa de cinturão faltando poucos dias, sendo substituído pelo campeão peso-pena Alexander Volkanovski. O brasileiro entrou em ação pela última vez em junho, no card do UFC 289, quando derrotou o experiente Beneil Dariush por nocaute técnico ainda no primeiro round.



Quarto colocado entre os melhores da divisão peso-leve, Arman Tsarukyan (21v-3d) vem evoluindo a passos largos rumo à sua primeira disputa de cinturão na categoria. Aos 27 anos, o atleta da American Top Team vem embalado por uma boa sequência de três vitórias consecutivas, a mais recente delas em dezembro, justamente diante de Beneil Dariush, também por nocaute no primeiro assalto. Antes disso, Tsarukyan tinha superado Joaquim "Netto BJJ" e Damir Ismagulov, respectivamente.