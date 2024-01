Aldo Caveirinha destrinchou o objetivo da Pacific Federation BJJ - (Foto: Reprodução)

Aldo Caveirinha destrinchou o objetivo da Pacific Federation BJJ (Foto: Reprodução)

Publicado 08/01/2024 11:00 | Atualizado 08/01/2024 16:29

Um projeto de Jiu-Jitsu grandioso, que começou no Havaí durante o ano passado, se prepara para chegar ao Brasil em 2024. Trata-se da Pacific Federation BJJ, federação fundada pelo faixa-preta Aldo Caveirinha e que ganha a sua versão brasileira em parceria com o também faixa-preta Kal Alisson, diretor-geral no Brasil.



Planejada para incorporar o "espírito competitivo" na comunidade do Jiu-Jitsu por meio de uma federação que promova campeonatos pautados nos melhores parâmetros de organização, estrutura e valorização do atleta, a Pacific Federation também busca reconhecer o trabalho e dedicação dos Grandes Mestres (GMs) da arte suave.



"A ideia de montar essa federação de Jiu-Jitsu no Pacífico, onde eu moro, no Havaí (EUA), primeiro foi para trazer grandes eventos, poder ajudar outras entidades a virem pra cá. Eu tenho bastante contato com o mestre Zé Mario Sperry e ele me incentivou muito nesse projeto. Porém, vi que ele não podia ficar só aqui, no Pacífico, e precisávamos de uma 'federação irmã' em terras brasileiras. Foi quando eu tive o pensamento, junto do professor Kal Alisson, de fundar a Pacific Federation Brasil", disse Caveirinha, que continuou:



"A gente quer valorizar os mestres, professores, atletas e crianças. Muitas federações não tem essa proximidade com os GMs, a galera da antiga, e nós queremos fazer diferente, resgatar esse respeito que eles merecem por tudo que fizeram e fazem pelo Jiu-Jitsu".

Compondo o corpo da Pacific Federation Brasil estão nomes importantes: GM Reyson Gracie - filho do lendário Carlos Gracie - como diretor-técnico, o experiente Muzio De Angelis como diretor de arbitragem, Sérgio De Lucca como diretor-jurídico e administrativo, além de Caveirinha e Kal Alisson à frente da federação.



Time de peso compõe os responsáveis pela federação (Foto: Divulgação)

Para 2024, o plano da entidade brasileira é focado na região Sudeste, com oito campeonatos locais e um nacional, englobando cerca de 10.000 atletas nessa primeira temporada. A federação também contará com superlutas, camps de treinamento e um ranking global, com um sistema de dados nacional e internacional. Ou seja, o atleta filiado se conecta com a Pacific Federation no Havaí e no Brasil, além da FMAS (Federação Mineira de Arte Suave).



"Estamos preparando muitas novidades para este ano, e todas vocês verão que vão ajudar no desenvolvimento do Jiu-Jitsu, principalmente no respeito aos mestres, que não podem ficar sem as suas graduações reconhecidas. Isso não pode acontecer e iremos fazer as coisas certas", finalizou.

