Carlão Barreto explicou mudanças do Circuito para este ano (Foto: Divulgação)

Publicado 08/01/2024 12:30 | Atualizado 08/01/2024 18:43

Figura emblemática das artes marciais no Brasil, atuando dentro e fora dos tatames/cages, Carlão Barreto é também o diretor-técnico da CBJJD e da ISBJJA, entidades responsáveis pelo Circuito Nacional Mineirinho de Jiu-Jitsu, que chega com novidades em 2024.



Para este ano, o Circuito traz mudanças no regulamento do ranking e dos absolutos, tanto nas etapas quanto nas premiações ao final da temporada, valorizando ainda mais os atletas campeões.



"Iremos valorizar as conquistas dos absolutos em todas as faixas, estimulando com premiação em dinheiro para os faixas-preta, no masculino e no feminino, com o mesmo valor: R$ 1.000,00. Já a mudança ocorre na parte de inscrições, que antes eram antecipadas, com o atleta pagando uma taxa para lutar o absoluto. Agora, ele só paga a inscrição na categoria de peso, válido para todas as faixas", explicou Carlão Barreto, que continuou:



"Com a nova regra, somente os atletas que forem ao pódio poderão participar do absoluto, ou seja, será disputado entre os melhores de cada categoria. Da forma que estava sendo, além do atleta ter um gasto a mais, nem sempre o absoluto era disputado entre os melhores. Para as demais faixas, azul, roxa e marrom (homens e mulheres), a premiação será a isenção da taxa de inscrição na etapa seguinte".