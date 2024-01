Queen of Rio, desafio com superlutas, promete levantar o público presente e mostrar a força feminina na arte suave - (Foto: Divulgação/Edilson Silva)

Queen of Rio, desafio com superlutas, promete levantar o público presente e mostrar a força feminina na arte suave(Foto: Divulgação/Edilson Silva)

Publicado 05/01/2024 10:30 | Atualizado 05/01/2024 10:53

Marcado para os dias 3 e 4 de fevereiro, na Arena Carioca 1, Barra da Tijuca-RJ, o Rio Summer National Open – organizado pela CBJJD – vai dar início ao Circuito Nacional Mineirinho de Jiu-Jitsu em 2024 e estará repleto de novidades. As inscrições, vale citar, seguem abertas no site www.cbjjd.com.br.

Entre as atrações, o Queen of Rio, desafio com superlutas, promete levantar o público presente e mostrar a força feminina na arte suave. Além disso, a Confederação está oferecendo para as mulheres inscrição gratuita na faixa preta em todas as etapas do Circuito 2023/24, assim como desconto nas faixas branca, azul, roxa e marrom (adulto e master).

“A organização está selecionando meninas de várias faixas, categorias e idades para disputarem o cinturão no Queen of Rio Summer. E esse é só o começo! Queremos fazer de 2024 um ano histórico em relação à participação das mulheres no Circuito”, afirmou Rogério Gavazza, presidente da CBJJD.

No sábado (3), as superlutas serão para as atletas do juvenil, adulto e master, enquanto no domingo (4), vão ser coroadas as rainhas do infantil e infanto-juvenil.

Outro atrativo do Rio Summer National Open fica por conta da premiação em dinheiro para os campeões dos absolutos no adulto faixa-preta, masculino e feminino. “Vamos pagar R$ 1.000,00, em dinheiro, e a inscrição será feita no pódio, sendo somente para os atletas classificados em suas categorias de peso. A inscrição vai ser gratuita para os absolutos”, completou Gavazza.

> Incentivo para as mulheres (adulto e master)

Faixas-preta: inscrição grátis

Faixas-marrom: 50% de desconto

Faixas-roxa, azul e branca: 20% de desconto

Informações para os descontos: (21) 99961 9288 – Bruno Martinelli