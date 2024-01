Conor McGregor diz que está perto de retornar ao octógono - (Foto: Reprodução Instagram)

Publicado 01/01/2024 19:00

Sem lutar desde julho de 2021, Conor McGregor vem esperando há um bom tempo pelo seu retorno ao UFC e ele pode acontecer muito em breve. Presidente da organização, Dana White revelou em uma live em sua conta oficial no Instagram, na última quarta-feira (27), que ele e o irlandês conversaram sobre o que vem pela frente para o ex-campeão peso-pena e peso-leve do Ultimate. Vale ressaltar que, recentemente, Conor expressou sua frustração por ainda não ter lutado e responsabilizou o UFC pelo longo período de inatividade.



Embora nada específico ainda tenha sido anunciado para Conor McGregor, Dana White espera ter a sua maior estrela de volta ao octógono do UFC "muito em breve": "Falei com Conor hoje (quarta-feira). Estou em Abu Dhabi agora, Conor está em Dubai. Conversamos esta noite. Ele e eu resolveremos algo em breve", projetou o mandatário.