Diversos brasileiros concorrem aos prêmios da temporada 2023 - (Foto: LFA)

Publicado 28/12/2023 10:25 | Atualizado 28/12/2023 10:51

A votação para os fãs escolherem os melhores do ano do LFA está na reta final. Até o próximo domingo (31/12), todos podem votar através do link https://www.surveymonkey.com/r/JM3RM25. Os vencedores de cada categoria serão anunciados no dia 3 de janeiro.



Diversos brasileiros concorrem aos prêmios. Na categoria de melhor lutador do LFA em 2023, disputam Eduardo Chapolin, Hugo Cunha, Jefferson Toddynho, Michael "PQD" e Márcio Ticoto. Na de melhor lutadora, Rose Conceição, Yasmin Castanho, Lany Silva e Mariana Piccolo.



A joelhada de Carlos Prates em Eduardo Camelo e o chute alto de Kauê Fernandes sobre em Felipe Buakaw, ambos no LFA 154, disputam o prêmio de nocaute do ano. A guilhotina em pé de Luana Santos sobre Bartira Rodriguez, no mesmo evento, e o mata-leão de Caio Machado sobre Ilyor Uulu concorrem à finalização de 2023.



Atualmente os únicos brasileiros campeões do UFC, Alex Poatan e Alexandre Pantoja concorrem ao troféu de melhor ex-LFA do ano. Realizadas em solo brasileio, as edições de número 151, 154, 159, 162, 166 e 171 concorrem ao título de melhor evento do LFA de 2023.