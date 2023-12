Charles do Bronx escolheu Demian Maia como seu craque do Jiu-Jitsu no UFC - (Foto: Reprodução)

Charles do Bronx escolheu Demian Maia como seu craque do Jiu-Jitsu no UFC(Foto: Reprodução)

Publicado 24/12/2023 14:00

Charles do Bronx é faixa-preta de Jiu-Jitsu e o atleta do UFC com o maior número de finalizações da história da organização, num total de 16. Mesmo com o recorde em sua posse, o paulista não se coloca como o melhor representante da arte suave na história do Ultimate. Em entrevista ao podcast "Connect Cast", Do Bronx cravou o nome do compatriota Demian Maia como o melhor representante do Jiu-Jitsu na história do UFC.



"Para mim, o melhor Jiu-Jitsu que teve dentro do UFC foi o do Demian Maia. É um fenômeno! Eu falo para ele que o meu Jiu-Jitsu é um Jiu-Jitsu de oportunidade... Aparece (a chance de finalizar), eu vou e pego. Mas o melhor Jiu-Jitsu é o dele. Ele é embaçado", declarou Charles do Bronx.



Primeiro colocado no ranking da divisão até 70kg do UFC, Charles do Bronx, atualmente com 34 anos, é ex-campeão peso-leve do Ultimate. O faixa-preta de Jiu-Jitsu soma 34 triunfos, nove derrotas e uma luta sem resultado no MMA. O paulista vem de triunfo dominante sobre Beneil Dariush, nocauteando o rival no primeiro round, no UFC 289, realizado em junho deste ano.