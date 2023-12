Para 2024, CBJJD quer mais participação feminina no Circuito Nacional Mineirinho de Jiu-Jitsu - (Foto: Celso Ricardo)

Publicado 22/12/2023 12:00



Atualmente nacional, o Circuito Mineirinho de Jiu-Jitsu Desportivo - organizado pela CBJJD - chega à sua 18ª edição na temporada 2023/24 e promete ser ainda melhor do que nos anos anteriores, com muitas novidades, mudanças no regulamento do ranking e dos absolutos.



Em todas as competições, Gi & No-Gi, a premiação dos absolutos irá valorizar mais os faixas-preta, adulto e master, no masculino e feminino. Além disso, as mulheres terão inscrição gratuita na faixa preta em todas as etapas, assim como desconto nas faixas azul, roxa e marrom (adulto e master).



"Com esses incentivos esperamos ter um número bem maior de meninas no Circuito e, com isso, incluir mais passagens internacionais para elas no ranking", afirmou Rogério Gavazza, presidente da CBJJD.



Sempre procurando evoluir em todos os sentidos, tanto em estrutura como em premiações, o Circuito, com o patrocínio master do Mineirinho, já ofereceu como prêmio aos melhores de cada temporada quase 200 passagens internacionais e promete distribuir ainda mais nos próximos anos.



"Hoje oferecemos como prêmio aos campeões do ranking passagens para disputar o Europeu da ISBJJA, em Portugal, sendo apenas uma para mulheres. Em todos os anos, quem leva essa premiação é uma faixa-azul ou roxa, poucas vezes tivemos uma marrom campeã e nunca tivemos uma faixa-preta pois o critério de desempate é o número de lutas vencidas no Circuito, e como nas faixas-marrom e preta o número de participantes é menor, elas ficam em desvantagem", complementou Gavazza.



Para a temporada 2023/24, serão ao todo dez (10) passagens distribuídas através do Circuito Nacional Mineirinho de Jiu-Jitsu Desportivo, que já teve início em novembro deste ano, com o Rio Internacional Cup.