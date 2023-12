Borrachinha, peso-médio do UFC, virou modelo de clube de Futebol - (Foto: Divulgação/Athletic)

Borrachinha, peso-médio do UFC, virou modelo de clube de Futebol (Foto: Divulgação/Athletic)

Publicado 20/12/2023 12:00 | Atualizado 20/12/2023 12:40

Sem luta marcada pelo UFC, Paulo Borrachinha tem se mostrado ainda mais ativo nas redes sociais em busca de um combate. O mineiro tem desafiado Khamzat Chimaev e o ex-campeão Robert Whittaker para um duelo. Como não tem compromisso definido, o peso-médio virou modelo do lançamento de uniformes de um time mineiro nesta semana.

O clube é o Athletic, que divulgou os mantos para a temporada de 2024, onde vai disputar o Campeonato Mineiro, a Série C do Brasileirão e a Copa do Brasil. Natural de Minas Gerais, Borrachinha acompanha Futebol e já teve uma parceria com o Atlético Mineiro.

Borrachinha não luta desde agosto de 2022, quando enfrentou e derrotou Luke Rockhold, ex-campeão do UFC. Neste ano, o brasileiro iria enfrentar Chimaev, em outubro, mas sofreu com uma grave infecção no cotovelo e precisou passar por três cirurgias no local. Nas redes, o lutador tem pedido ao Ultimate para lutar no começo de 2024.

Aos 32 anos, o mineiro carrega um cartel de 14 vitórias e apenas duas derrotas. Um desses reveses foi justamente em uma disputa de título, quando foi nocauteado pelo então campeão Israel Adesanya, em 2020.