Liderada por Cristiano Marcello, CMSystem teve um grande ano - (Foto: Divulgação)

Publicado 19/12/2023 09:00 | Atualizado 19/12/2023 11:44

Liderados pelos resultados positivos de Elizeu Capoeira e Vitor Petrino no UFC, fora vitórias e cinturões conquistados em outros eventos, a CMSystem fechou o ano de 2023 com mais de 80% de aproveitamento em suas batalhas dentro e fora do Brasil. Líder da equipe, Cristiano Marcello celebrou mais um ano de grandes resultados.



"Estou muito feliz. Foram mais de 80% de aproveitamento de vitórias nos maiores eventos do mundo, mostrando o nosso alto nível, vide Elizeu Capoeira e Vitor Petrino, com o que eles vêm mostrando dentro do UFC. Além dos outros, como o Rafael Miniman, Erick Sabugo, com vitórias internacionais este ano e que devem ser consagrados em 2024, foram muitos outros", exaltou o treinador.