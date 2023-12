Faixa-preta Helder Tropeços vem de bons resultados na temporada 2023 - (Foto: Divulgação)

Publicado 16/12/2023 10:00

Recém-chegado na elite do Jiu-Jitsu, o faixa-preta Helder Tropeço, graduado em junho deste ano, é um dos grandes nomes para se ficar de olho no cenário competitivo em 2024. Atuando no peso-pesadíssimo, o atleta da equipe Fratres JJ conquistou bons resultados ao longo da atual temporada, mas quer mais.



Animado para o futuro, Helder Tropeço analisou seu início na preta, além das principais mudanças em relação às faixas coloridas, destacando ainda como vem evoluindo o seu jogo para seguir crescendo.



"Esse primeiro semestre (segundo de 2023) como faixa-preta foi muito produtivo. Consegui me apresentar bem, conquistar bons resultados e também serviu de aprendizado para eu começar 2024 com uma bagagem. Os desafios na preta são maiores, porque você compete contra adversários mais experientes, que estão ali há 2, 3 ou 5 anos, então isso torna o espaço para erros menor", disse o jovem, que completou:



"Meu jogo está sempre mudando, estou sempre tentando corrigir meus erros, estudando bastante Jiu-Jitsu, drills. Hoje tenho trabalhado muito minhas passagens de guarda, raspagens, finalizações diferentes, sempre em busca de ser o mais completo possível".