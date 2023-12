Expectativa é por mais um grande evento do Iron Man MMA - (Foto: Elshaday Produções e Marcio Melo)

Expectativa é por mais um grande evento do Iron Man MMA (Foto: Elshaday Produções e Marcio Melo)

Publicado 14/12/2023 11:00 | Atualizado 14/12/2023 11:48

Nesta sexta-feira (15), o Ginásio Poliesportivo Municipal de Marituba, no Pará, vai ser palco da 27ª - e última em 2023 - edição do Iron Man MMA. Organizado com o intuito de dar oportunidade aos atletas dos municípios do estado, o evento, que une luta e entretenimento, vai contar com duas disputas de cinturão.



No duelo principal, John Cyborg irão Maycon Kevin disputar o título dos leves (70kg), enquanto no co-main event, Cristiano Rodrigues e Thiago Gigante vão se enfrentar pelo cinturão interino dos meio-médios (77kg).

Além dos combates de alto nível, o Iron Man MMA 27 ainda terá como diferenciais uma estrutura tecnológica, que vai ser testada com drones de última geração, e shows da Suany Batidão e dos Robôs Animes.



Ao todo, o card irá contar com dez confrontos, sendo um deles entre Fernando Jackie Shan, portador da Síndrome de Down, e o lutador Rafael Manteiga em prol da inclusão social. Personalidades do mundo das lutas, Maurício Shogun, ex-campeão do UFC, e Marcelo Dourado estarão presentes prestigiando o show.



CEO do evento, Iron Tomaz deixou seu agradecimento ao Governo do Pará e outros parceiros que ajudaram a tornar o Iron Man MMA 27 realidade: "Sem essa parceria de peso com o Governo do Estado, através do deputado federal Olival Marques, nada disso seria possível. O deputado tem a visão de fomentar o MMA e ajudar causas que a nossa organização abraça, como autismo, Síndrome de Down e violência contra a mulher. Ele fortaleceu as bases necessárias para que a gente possa realizar uma semana de ações que beneficiem pessoas de baixa renda com entretenimento, cultura, ações sociais e excelentes combates".

Deputado federal Olival Marques (à esquerda) e Pedro Marques no Iron Man MMA 26 (Foto: Elshaday Produções e Marcio Melo)

Segundo Olival, o Iron Man MMA representa a cultura local, levando o nome e os atletas do Pará para o conhecimento do Brasil e do mundo: "É um evento muito importante para a valorização dos lutadores locais, atuando em um grande evento e se projetando de forma internacional. Somos um estado celeiro de grandes nomes e eles precisam dessas oportunidades", encerrou o deputado.



O Iron Man MMA 27, vale citar, terá cobertura da TATAME, além de transmissão ao vivo pela TV Cultura e Portal Cultura para todo o Brasil, e pelo canal Iron Man MMA TV no YouTube para todo o mundo.



CARD COMPLETO:



Iron Man MMA 27

Ginásio Poliesportivo Municipal de Marituba, no Pará

Sexta-feira, 15 de dezembro de 2023



Card principal

John Cyborg x Maycon Kevin - cinturão 70kg

Cristiano Rodrigues x Thiago Gigante - cinturão interino 77kg

Bruno Cro Cop x Gilberto Cachorro Louco - 74kg

Alessandro Soldado x Cleison Demolidor - 61kg

Adriano Gafanhoto x Anderson Blade - 66kg



Card preliminar

John Conceição x Mateus Araújo - 77kg

Fernando Jackie Shan x Rafael Manteiga - inclusão social

Adilson Jholl x Matheus Ribeiro - 70kg

Monica Rodrigues x Elisangela Loura do Palmares - 66kg

Eduardo Madruga x Arthur Castro - 70kg