Expectativa é por mais uma temporada recheada de grandes eventos da CBJJD (Foto: Ilan Pellenberg)

Publicado 13/12/2023 14:00 | Atualizado 13/12/2023 17:22

Ao longo dos últimos 15 anos, o Circuito Rio Mineirinho de Jiu-Jitsu - organizado por CBJJD e FJJD-Rio - se tornou referência no Rio de Janeiro e atravessou fronteiras, culminando na criação do Circuito Nacional de Jiu-Jitsu em 2022. A ideia surgiu a partir da participação cada vez maior de equipes e atletas de outros estados nos eventos, que este ano alcançaram uma marca histórica.



O trabalho, porém, não parou por aí. E além de rodar o Brasil, o Circuito atingiu outros países em 2023 através da criação da ISBJJA, braço internacional do projeto de expansão do Jiu-Jitsu.



"Este ano foi histórico na história do Jiu-Jitsu Desportivo. Criamos uma entidade internacional em Portugal, a ISBJJA, e realizamos quatro eventos no exterior, sendo três no Chile e um em Portugal, com o Europeu em Coimbra, que foi um sucesso. Mantendo o mesmo padrão do Circuito Nacional, o Europeu impactou a comunidade da arte suave no 'Velho Continente' com a estrutura que apresentamos e a proposta de replicar o sucesso do Brasil por lá", analisou Rogério Gavazza, presidente da CBJJD e vice da ISBJJA, que completou:



"Aqui no Rio de janeiro, o crescimento também foi fantástico, e após a realização da segunda edição do Angra International Cup e a primeira edição do Saquarema International Cup, as duas cidades irão receber no próximo ano o Circuito Mineirinho Costa Verde - Angra dos Reis 2024 e o Circuito Mineirinho Costa do Sol - Saquarema 2024".



A ideia, segundo Gavazza, é levar para o interior eventos de grande porte e com a mesma estrutura dos feitos na capital, oferendo inclusive as mesmas premiações com passagens internacionais para o Europeu da ISBJJA em Coimbra, Portugal, no ano que vem.



"Serão 4 (quatro) passagens pelo Circuito em Angra dos Reis, mais 4 (quatro) pelo Circuito em Saquarema e 9 (nove) passagens no Circuito Nacional Mineirinho de Jiu-Jitsu. Além disso, um grande prazer poder levar até o momento 16 atletas para Portugal através dos nossos campeonatos. Queria agradecer primeiramente ao nosso patrocinador oficial, o Refrigerante Mineirinho, e também agradecer e enaltecer as Prefeituras de Angra dos Reis e de Saquarema por apoiar o esporte, em especial ao nosso Jiu-Jitsu".



Vale lembrar que o Circuito Nacional Mineirinho 2023/24 - que marca a 17ª edição do evento - já começou e tem programado etapas no Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Angra dos Reis e Espírito Santo, além de Chile e Portugal em 2024.