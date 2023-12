Cabelinho Copa das Favelas de Jiu-Jitsu realiza segunda edição no dia 23 de dezembro, no Rio - (Foto: Ilan Pellenberg)

Publicado 14/12/2023 12:00 | Atualizado 14/12/2023 12:11

Após o sucesso da primeira edição, realizada em julho deste ano, a Cabelinho Copa das Favelas de Jiu-Jitsu retorna para mais um grande evento, no dia 23 de dezembro, na Arena Carioca 1, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro.

Com o lema de "deixar os crias fortes no Natal", o evento vai distribuir R$ 35 mil em prêmios entres os campeões dos absolutos das faixas-azul até a preta, masculino e feminino.

As inscrições para a competição, vale citar, já estão encerradas, mas as entradas para acompanhar as disputas na Arena Carioca 1 acontecem mediante a doação de 2kg de alimento não perecível, que serão doados para instituições de caridade.

"Teremos crianças de algumas Vilas Olímpicas participando, projetos sociais e, mais uma vez, toda a equipe do MC Cabelinho trabalhando para repetir o sucesso do evento passado. Contamos novamente com a doação de alimentos, e se em julho arrecadamos 5 mil quilos, desta vez a meta é de 10 mil", projetou a organização do evento.